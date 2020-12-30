Детские мечты исполняют депутаты всех уровней, весь актив партии в регионах и руководство «Единой России». Партия участвует в акции «Елка желаний» второй год подряд. Новогодние деревья установлены во всех региональных отделениях.В Рязанской области секретарь регионального отделения «Единой России», губернатор Николай Любимов исполнил мечту семилетнего Володи Рылика из города Рыбное.«Мальчик попросил на Новый год большую искусственную елку для того, чтобы Деду Морозу было удобно класть подарки к празднику», – рассказал Николай Любимов.Позже на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» глава региона написал: «Вова – настоящий герой, победивший тяжелую болезнь. Он очень старательный ученик, любит танцевать, рисовать, мечтает научиться играть на саксофоне. Было очень приятно выполнить его желание перед Новым годом!».Кроме детей, в акции «Елка желаний» могут исполнится мечты людей с ограниченными возможностями здоровья старше 60 лет.28 декабря лидер рязанских единороссов Николай Любимов навестил Любовь Васильевну Князеву из города Рыбное. Ее мечта – современный телефон. Любовь Васильевна активно участвует в творческих мероприятиях, любит петь, выступать на сцене, недавно окончила курсы компьютерной грамотности. При помощи телефона планирует общаться с близкими по видеосвязи и фотографировать яркие жизненные моменты.«Желаю вам здоровья, добра, чтобы вы сохранили ту энергию, которая у вас есть. Знаю, что вы любите петь, заниматься домашними делами, собирать вокруг себя людей и делиться своими секретами. Дай Бог, чтобы вы всегда жили такой же полной жизнью», – пожелал Николай Любимов.Кроме того, секретарь регионального отделения исполнил мечты Вики Задоровой и Ивана Солдатенко.Позже на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» Николай Любимов поблагодарил всех, кто принимает участие в доброй новогодней акции и дарит другим радость.Руководитель Рязанского регионального исполнительного комитета «Единой России» Сергей Васильев 29 декабря исполнил мечты двух девочек, которые были на «Елке желаний». Лиза теперь сможет выполнять специальные упражнения и заниматься творчеством с использованием светового стола для рисования песком, а Дарина – играть с настоящей куклой LOL.Всероссийская акция «Елка желаний» проходит по инициативе президента РФ Владимира Путина в рамках всероссийского благотворительного проекта «Мечтай со мной». Впервые «Елка желаний» была организована в 2018 году. Тогда было исполнено почти восемь тысяч детских желаний. Акция направлена на исполнение желаний тяжелобольных детей, сирот и ребят, оставшихся без попечения родителей, из малообеспеченных семей в возрасте от 3 до 17 лет, а также людей с серьезными заболеваниями старше 60 лет.В этом году праздник для тех, кому нужна поддержка, организуют и волонтеры «Единой России» – по всей стране они украшают елки в ковид-госпиталях, привозят подарки семьям медиков и ветеранам, устраивают праздники в интернатах для детей. В новогодние каникулы в обычном режиме продолжат работу волонтерские центры партии – добровольцы будут обеспечивать медиков горячими обедами, развозить их по вызовам к пациентам, помогать в приемных покоях больниц, доставлять продукты и лекарства больным на дому.На правах рекламы.