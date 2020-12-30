В Рязани на 76-м году жизни скончался бывший глава УФСБ России по Рязанской области Александр Васильевич Сергеев. Коллеги по совместной работе выражают глубокие соболезнования его семье и близким.Напомним, Александр Сергеев с 1991 по 2000 год возглавлял управление ФСБ по Рязанской области, а с 2000 по 2004 год был главным инспектором аппарата полпреда президента РФ в Центральном федеральном округе.Проводили заслуженного чекиста в последний путь 26 декабря.«Многие годы он отдал государственной службе на благо Рязанской области», - говорится в кратком некрологе коллег.К ЧИТАТЕЛЯМВы стали свидетелем интересного события?Сообщите об этом нашим журналистам:- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;- по телефону: (4912) 95-78-87;- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!