В Рязанской области продлили режим самоизоляции для граждан в возрасте старше 65 лет. Ранее он действовал до 4 января, теперь – до 18 января.Напомним, это одна из введенных региональным правительством ограничительных мер в связи с эпидемией COVID-19. Все эти меры перечислены в распоряжении губернатора №70-рг, куда и вносятся все изменения.Оставаться дома пожилым людям предписывают с 13 октября. Исключение составляют те, чье нахождение на рабочем месте «критически важно» для функционирования предприятий, а также работники здравоохранения.