Составляете расписание на новогодние праздники? Обязательно включите в него посещение бара Alter Brauch на Почтовой 5 января. Именно здесь можно будет попробовать совершенно новый для Рязани напиток с экзотическим названием ИПА.Напиток появился на свет в далекой Индии по настоятельной просьбе английских офицеров еще в XIX веке. Сегодня он изготовлен специалистами «Старого завода», что в Спасском районе, с привлечением специального гостя – стороннего мастера, уже имеющего опыт приготовления этого напитка. Мастер гарантирует натуральность напитка, экологичность приготовления и массу витаминов в составе!Напиток отлично подойдет к пицце, жареной курице, мясу и пасте, а также к морепродуктам, выдержанным сырам. Острые блюда со специями понравятся любителям кулинарного экстрима. Смягчить вкус можно жирным жареным мясом или дичью.К названию напитка добавляется еще одно фирменное наименование: BOAT STATION. BOAT STATION имеет два значения в переводе с английского, 1 – «лодочная станция», 2 - команда Королевского ВМФ Великобритании «место по расписанию для спуска шлюпок» (англо-русский морской словарь). Так что ждём всех «по расписанию» на дегустации ИПА в баре Alter Brauch на Почтовой, 54, в 19-00. Да, и самое главное! Продегустировать напиток можно будет абсолютно бесплатно!На правах рекламы.