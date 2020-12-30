30 декабря на территории Рязанской области ожидается ледяной дождь. В связи с этим и вытекающими отсюда обстоятельствами (гололедом, гороледицей на дорогах) МЧС выпустило метеопредупреждение.Госавтоинспекция, в свою очередь, призывала водителей быть предельно внимательными за рулем и соблюдать скоростной режим.Напомним, ранее на ночь среды метеорологи прогнозировали небольшой снег, а днем местами умеренные осадки в виде снега, мокрого снега и мороси.К ЧИТАТЕЛЯМВы стали свидетелем интересного события?Сообщите об этом нашим журналистам:- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;- по телефону: (4912) 95-78-87;- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!