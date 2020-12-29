29 декабря автопарк рязанской Госавтоинспекции пополнили 38 новых автомобилей марки Skoda Octavia. Экипажи ДПС будут нести на них службу в Рязани и в районах области, в том числе на дорогах федерального значения.— Все машины имеют повышенные динамические характеристики и снабжены устройствами для подачи специальных световых и звуковых сигналов, — подчеркнули в пресс-службе УМВД России по Рязанской области. — Кроме того, автомобили оснащены радиостанциями и видеорегистраторами с устройствами для хранения записей.После торжественной церемонии вручения ключей, полицейские на новых машинах отправились в районы для несения дорожно-патрульной службы.Ранее мы сообщали, что в Рязанскую область поступили 19 новеньких школьных автобусов (читать подробнее).К ЧИТАТЕЛЯМВы стали свидетелем интересного события?Сообщите об этом нашим журналистам:- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;- по телефону: (4912) 95-78-87;- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!