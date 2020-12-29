30 декабря на Первом канале выйдет праздничный выпуск «Поле чудес», посвященный наступающему Году Быка. Главными участниками этой передачи станут специалисты животноводческой отрасли России, в том числе из Рязанской области. Наш регион представит зоотехник фермы «Вакинское Агро» из Рыбновского района Татьяна Чупина.В праздничном выпуске прозвучат песни на русском, татарском, мордовском и удмуртском языках. В студию пригласят и символ наступающего года – быка. По традиции, участники капитал-шоу одарят ведущего подарками.К ЧИТАТЕЛЯМВы стали свидетелем интересного события?Сообщите об этом нашим журналистам:- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;- по телефону: (4912) 95-78-87;- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!