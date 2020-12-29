\\"Передал ключи от 19 новых автобусов представителям районных школ,\\" - такая запись появилась на странице в социальной сети \\"Вконтакте\\" главы рязанского региона.Николай Любимов отметил, что техника отвечает всем требованиям безопасности: автобусы оснащены системами «ГЛОНАСС» и тахографами.\\"Теперь ребята из отдаленных сел и деревень смогут с комфортом добираться до места учебы и обратно,\\" - написал Любимов.Пользуясь случаем добавим, что на улице Шереметьевской в Рязани завершили строительство детского сада на 290 мест, которому присвоили №38. В 2021 году он будет готов принять детей в возрасте от 2 до 7 лет.