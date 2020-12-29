В период с 29 по 31 декабря включительно участники программы лояльности «СберСпасибо» смогут перевести накопленные бонусы своим друзьям и близким. Перевод доступен участникам на всех уровнях привилегий.Это отличный вариант для тех, кто исчерпал идеи по придумыванию оригинальных подарков, ведь за бонусы получатель сможет приобрести выгодные предложения от партнеров «Сбера».Для того, чтобы совершить перевод, нужно:• Зайти в раздел «Перевод бонусов» в мобильном приложении «СберСпасибо»;• Выбрать количество бонусов, которое хотите перевести в подарок;• Ввести данные того, кого хотите порадовать, и нажать «Перевести».На правах рекламы.