Во вторник, 29 декабря, на заседании правительства Рязанской области рассматривался вопрос о присвоении охранного статуса участку соснового леса в Шиловском районе, известному в народе, как «Пьяный или танцующий лес». Правда, в целях предания названию более литературного вида в официальных документах лес наименовали «Заколдованным».Министр природопользования Рязанской области Александр Новиков рассказал, что «Заколдованный лес» расположен на пяти гектарах лесного фонда неподалеку от села Тырново. Наряду с «Кривым лесом» в Польше и «Танцующим лесом» на Куршской косе в Калининградской области рязанский «Заколдованный лес» является одним из самых популярных и посещаемых аномальных участков леса с кривыми соснами. При этом по площади рязанский лес заметно превосходит своих польского и калининградского братьев.Глава региона Николай Любимов, в свою очередь, отметил, что лес уникальный и необходимо его обязательно сохранить, а также активно популяризировать в туристических целях.