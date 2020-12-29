Акционерное общество «Рязанская нефтеперерабатывающая компания» (АО «РНПК») сообщает о проведении тендера – приглашение делать оферты о приобретении имущества 6 квартир, расположенных по адресу: г. Рязань, ул. Полетаева, д. 27, к. 1,:1. Квартира №20 (Процедура №ПИ012230):1.1. Квартира, назначение: жилое, площадью 30,8 кв.м., этаж №1, вид жилого помещения: квартира. Кадастровый номер: 62:29:0070011:1533.1.2. Движимое имущество в количестве 15 ед., входящее в состав актива.2. Квартира №23 (Процедура №ПИ012233):2.1. Квартира, назначение: жилое, площадью 41,2 кв.м., вид жилого помещения: квартира, этаж №2. Кадастровый номер: 62:29:0070011:1536.2.2. Движимое имущество в количестве 17 ед., входящее в состав актива.3. Квартира №26 (Процедура №ПИ012231):3.1. Квартира, назначение: жилое, площадью 44,4 кв.м, этаж № 3, вид жилого помещения: квартира. Кадастровый номер: 62:29:0070011:1538.3.2. Движимое имущество в количестве 24 ед., входящее в состав актива.4. Квартира №27 (Процедура №ПИ012232):4.1. Квартира, назначение: жилое, площадью 43,3 кв.м, этаж №3, вид жилого помещения: квартира. Кадастровый номер: 62:29:0070011:1539.4.2. Движимое имущество в количестве 25 ед., входящее в состав актива.5. Квартира №29 (Процедура №ПИ012235):5.1. Квартира, назначение: жилое, площадью 43,3 кв.м, этаж №4, вид жилого помещения: квартира. Кадастровый номер: 62:29:0070011:1540.5.2. Движимое имущество в количестве 25 ед., входящее в состав актива.6. Квартира №30 (Процедура №ПИ012236):6.1. Квартира, назначение: жилое, площадью 42,1 кв.м, этаж №4, вид жилого помещения: квартира. Кадастровый номер: 62:29:0070011:1541.6.2. Движимое имущество в количестве 25 ед., входящее в состав актива.Для того, чтобы принять участие в процедуре необходимо:1. Зайти на электронную торговую площадку (далее – ЭТП) АО «ТЭК-Торг» и зарегистрироваться в секции «Продажа имущества»;2. Внести необходимые для участия средства на лицевой счет (зачисление может занять до двух дней, списание денежных средств за участие произойдет только в случае победы в торгах);3. Подать заявку на участие в выбранной процедуре (для удобства, номер процедуры всегда указывается в тексте объявления) и стать счастливым владельцем понравившегося лота!Заявка подается оператору ЭТП путем заполнения специализированной формы на ЭТП с возможностью загрузки дополнительных файлов. Процедуры № ПИ012230, № ПИ012233, № ПИ012231, № ПИ012232, № ПИ012235, № ПИ012236.Реклама.