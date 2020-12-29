Уголовное дело в отношении неоднократно судимого 38-летнего рязанца, обвиняемого в убийстве возле рынка «Полетаевский», направили в суд, сообщает областная прокуратура.Следствие установило, что вечером 16 октября 2020 года мужчина, будучи под наркотиками, пришел в кафе на улице Гагарина, где стал глушить алкоголь. В том же кафе находилась компания мужчин, с одним из которых у рецидивиста возник словесный конфликт. Для выяснения отношений мужчины вышли на улицу.Уже за пределами кафе под наркотиками и алкоголем мужчина догнал своего 51-летнего обидчика, приблизился к нему со спины и нанес ножом один, но точный удар в левую часть шеи. Из-за повреждения крупных кровеносных сосудов и большой потери крови мужчина скончался.Задержал убийцу курсант университета МВД Александр Троицкий, который стал случайным свидетелем кровавого конфликта (читать подробнее).В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.К ЧИТАТЕЛЯМВы стали свидетелем интересного события?Сообщите об этом нашим журналистам:- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;- по телефону: (4912) 95-78-87;- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!