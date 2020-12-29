Восьмилетняя девочка, которая выжила в страшном пожаре на окраине Рязани, но потеряла семью, находится в реанимации. Как сообщили «Комсомолке» в областном минздраве, она поступила в Областную детскую клиническую больницу без сознания, а теперь пришла в себя.У ребенка имеются на теле ожоги, однако основная причина, по которой ей требуется медицинская помощь – это отравление угарным газом.Напомним, вызов из поселка Никуличи поступил диспетчеру в 04:47. Там горел двухэтажный частный дом, где жила семья из пяти человек. Пожар унес жизни супружеской пары и двух детей (1 год и 10 лет).К ЧИТАТЕЛЯМВы стали свидетелем интересного события?Сообщите об этом нашим журналистам:- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;- по телефону: (4912) 95-78-87;- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!