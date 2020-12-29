Герой России, первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по обороне, член фракции «Единой России» Андрей Красов принял участие во всероссийской благотворительной акции «Елка желаний».В Центральном исполнительном комитете партии депутат снял с елки открытку с желанием 12-летнего Виталия Лиханова из Мурманской области.«Мальчик мечтал о ноутбуке. Гаджет необходим ему для учебы, дополнительных занятий, так как Виталий страдает тяжелой формой ДЦП, – рассказал Андрей Красов. – Я созвонился с мамой ребенка, мы вместе выбрали вариант подарка. Пожелание уже исполнено. Очень рад, что получилось доставить радость Виталию».Напомним, ранее парламентарий в рамках благотворительной акции «Подари детям праздник» исполнил мечты трех воспитанников Лесно-Конобеевской школы-интерната Шацкого района Рязанской области.На правах рекламы.