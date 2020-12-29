В ночь с 31 декабря на 1 января в Рязанской области пройдут «антикоронавирусные» рейды. Полиция и Роспотребнадзор проверят, соблюдают ли организации общественного питания введенные властями ограничения.Напомним, в «сером доме» запретили барам, кафе, ресторанам и другим таким заведениям работать после 23:00. А открыться они имеют право не раньше 6:00. Ночью разрешена только работа на вынос.«За несоблюдение установленных санитарных норм и правил предусмотрена административная ответственность», - предупредила опергруппа при региональном правительстве.