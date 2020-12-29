Администрация Рязани опубликовала постановление о признании аварийным дома №4 на улице Дачной (микрорайон Приокский). Что примечательно, он включен в программу капитального ремонта, и там уже проведены работы почти на 370 тыс. рублей.Так или иначе, жилое здание 1954 года постройки ждет снос. Провести его власти предписали собственникам за свой счет в срок до 30 сентября 2034 года.Чиновники, в свою очередь, обещают учесть многоквартирный дом при формировании адресной муниципальной программы по переселению из аварийного жилищного фонда.ЧИТАТЬ ТАКЖЕПлощадку под аварийным домом на улице Колхозной выставили на конкурсДля участка 1,2 гектара хотят разработать проект инвестиционно-привлекательной застройки (подробнее)К ЧИТАТЕЛЯМВы стали свидетелем интересного события?Сообщите об этом нашим журналистам:- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;- по телефону: (4912) 95-78-87;- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!