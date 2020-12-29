Мама мальчика, потерявшего в ДТП с автобусом под Рязанью ноги и руку, рассказала в Instagram подписчикам о состоянии ребенка.— На данный момент врачи снизили седативное действие препарата, но добавили обезболивающих на конечности. Он так же без сознания, так же в тяжелом состоянии. На ручке начался некроз тканей, но врачи будут это убирать, — говорит женщина.По ее словам, каждый день ее пускают к ребенку в реанимацию на 10-15 минут, больше оставаться не разрешают.— Но и на этом спасибо, я хотя бы вижу своего мальчика. Спасибо еще раз вам всем за отзывчивость, за добрые слова.Ранее папа ребенка Роман Степанов рассказал, как произошло то самое страшное ДТП в Скопинском районе, и почему мальчик в аварии потерял ноги и руку (читать подробнее).К ЧИТАТЕЛЯМВы стали свидетелем интересного события?Сообщите об этом нашим журналистам:- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;- по телефону: (4912) 95-78-87;- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!