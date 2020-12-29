Появились первые фотографии с места страшного в поселке Никуличи, в котором погибли четыре человек: двое взрослых и двое детей.Напомним, рано утром 29 декабря на улице Рязанской произошел пожар. Первое сообщение о возгорании поступило в оперативную дежурную службу ГУ МЧС России по Рязанской области в 04:47.По прибытии пожарных на место, выяснилось, что горит двухэтажный частный дом. На момент пожара в доме находились пять человек. Дети в возрасте 1 года и 10 лет погибли, еще одной восьмилетней девочке удалось спастись.К ЧИТАТЕЛЯМВы стали свидетелем интересного события?Сообщите об этом нашим журналистам:- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;- по телефону: (4912) 95-78-87;- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!