Вечером 28 декабря в Горроще произошла очередная коммунальная авария, сообщает пресс-служба администрации Рязани. По информации властей, происшествие случилось у дома №65 по улице Гоголя.До окончания работ холодной воды не будет по следующим адресам:- ул. Гоголя, дома №№2-32, 1-39 с корпусами и буквами;- ул. Толстого д. 3,5,4/19, 6/20, 8, 10, 12, 22;- ул. Чернышевского д. 2/1, 4, 6, 8, 10;- ул. Полетаева дома №№2-18, 1-17, 20-32;- ул. Братиславская д. 1/2, 3, 5/1, 7/2, 9, 11, 13, 15/1, 17/2, 25, 25 к.1;- ул. Островского дома №№1-19, 2-16, 24 к.1;- ул. Гагарина, 158 (Гимназия 2);Воду жителям микрорайона подвозят к дому №29 по улице Полетаева.К ЧИТАТЕЛЯМВы стали свидетелем интересного события?Сообщите об этом нашим журналистам:- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;- по телефону: (4912) 95-78-87;- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!