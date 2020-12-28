Весь общественный пассажирский транспорт Рязани 31 декабря, накануне Нового года, будет работать до 23:00, в режиме праздничных дней. Об этом мэру Рязани Елене Сорокиной доложил начальник управления транспорта Андрей Михно во время рабочего совещания.Напомним, из пандемии коронавируса все праздничные гуляния в Рязани отменены, те мероприятия, которые все-таки состоятся, пройдут онлайн (смотрите программу мероприятий). Но выходить на улицу не запрещено, правда, собираться можно группами не более 50 человек, но с соблюдением всех противоэпидемических мер.К ЧИТАТЕЛЯМВы стали свидетелем интересного события?Сообщите об этом нашим журналистам:- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;- по телефону: (4912) 95-78-87;- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!