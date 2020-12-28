25 декабря в Рязани родился малыш, весом 5 кг 80 гр, сообщает администрация перинатального центра. Как отметили врачи, это один за самых крупных младенцев, появившихся на свет в этом медицинском учреждении.По словам мамы богатыря, когда она ждала третьего ребенка, то думала, что родится девочка-дюймовочка.— Я кушала овощи и старалась много двигаться, — рассказывает Ольга. — Мы не сразу узнали пол ребенка, и ждали с мужем, что в нашей семье будет маленькая девочка. Уже в перинатальном центре мне сказали, что вес малыша более 4500 граммов.Когда мальчик, которого назвали Андреем, родился, то заплакал громким низким голосом.— Такие дети считаются крупновесными, и вес более 3800 граммов – это обычно повод, чтобы проявить настороженность по поводу сахарного диабета, — комментирует главный врач перинатального центра Ирина Девятова. — Андрюшу мы тоже обследовали, и, к счастью, он абсолютно здоров.Как отметила главврач, большой вес младенца связан с генетическими особенностями - два старших ребенка в этой семье тоже появились на свет с весом около 4 кг.Сейчас мама и ее сын-богатырь готовятся к выписке.К ЧИТАТЕЛЯМВы стали свидетелем интересного события?Сообщите об этом нашим журналистам:- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;- по телефону: (4912) 95-78-87;- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!