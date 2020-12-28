В Рязани 28 декабря с помпой открыли опору линий электропередач 110 кВ в виде эмблемы воздушно-десантных войск. Подобной конструкции нет больше нигде, а потому ее решили внести в книгу «Рекорды России», сообщает областное правительство.Высота новой достопримечательности «столицы ВДВ» – 32 метра, ширина – 35 метров, масса – 90 тонн. Объект заменяет собой две традиционные опоры. Рядом с ним установили стенды с историей «крылатой пехоты».Проект реализован на деньги ПАО «МРСК Центра и Приволжья».На открытии помимо руководителя этого общества Игоря Маковского побывал гендиректор материнской компании ПАО «Россети» Павел Ливинский, начальник РВВДКУ Алексей Рагозин и губернатор Рязанской области Николай Любимов.Рагозин напомнил, что в 2020 году десантное училище отмечало 100-летний юбилей.