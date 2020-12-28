На улице Шереметьевской в Рязани завершили строительство детского сада на 290 мест, которому присвоили №38. В 2021 году он будет готов принять детей в возрасте от 2 до 7 лет.Видео по случаю скорого открытия социального объекта появилось в группе «Рязанская область». Власти сообщают, что это самое большое в городе дошкольное учреждение. Здесь есть изостудия, помещения для дополнительных занятий, музыкальный зал, зимний сад, кабинеты логопеда, психолога, методический кабинет, сенсорная комната.Запись в детсад, напомним, стартовала 2 ноября.