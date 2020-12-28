В преддверии Нового года активисты «Молодой Гвардии Единой России» на брендированных автомобилях в костюмах Дедов Морозов организуют автопробеги с посещением детских домов-интернатов. Участники акции посетят 56 детских домов и вручат подарки свыше 2500 воспитанникам.Новогодний автопробег стартовал от Центрального штаба «Молодой Гвардии» в Москве, колонны двинулись в Московскую, Владимирскую, Курскую, Тверскую области, акция охватит все регионы Центрального федерального округа.«Региональные отделения МГЕР, которые работают в Центральном федеральном округе, поддержат акцию «Автопробег Дедов Морозов». В Московской области, например, молодогвардейцы приедут в Люберецкий социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних. Воспитанники центра получат подарки, поздравления и заряд позитива, которые помогут им встретить новогодние праздники с отличным настроением. Главное, что ребята, которых в этот день навестят активисты МГЕР, поймут, что пандемия празднику – не помеха, и что мы, молодогвардейцы, рядом с ними в любую минуту, всегда готовы дарить заботу и внимание, наполнять сердца радостью и делать окружающий мир ярче», – сказал руководитель Московского областного отделения «Молодой Гвардии» Александр Толмачев.Колонна автомобилей будет подъезжать к зданиям социальных учреждений, а активисты в громкоговорители будут поздравлять детей с наступающим Новым годом. Для того, чтобы не нарушать режим социальной изоляции и не подвергать детей риску, Деды Морозы будут находиться в СИЗах и оставлять подарки у дверей учреждений. Акция «Автопробег Дедов Морозов» будет финальной в серии поздравительных мероприятий МГЕР, проводимых под лозунгом «Добро в действии».Лидер МГЕР Денис Давыдов рассказал, что молодогвардейцы в регионах также адресно поздравляют многодетные семьи, ветеранов ВОВ и одиноких пенсионеров, соблюдая все эпидемиологические меры. «Новый год – это время чудес, исполнения желаний и, конечно же, подарков! В канун этого замечательного праздника наши активисты в костюмах Дедов Морозов поздравляют 2567 детей. Всего будет вручено свыше 500 кг мандаринов и 500 кг шоколадных конфет. Мы хотим, чтобы как можно больше мальчишек и девчонок поверили в чудо», - подчеркнул Денис Давыдов.