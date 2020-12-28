28 декабря в Рязани на 91-м году жизни скончался заслуженный работник культуры РФ Аркадий Григорьевич Трушников.«Аркадия Григорьевича не стало, но он продолжается в своих учениках, которых учил не только профессии гримера, но и преданности театру, уважению к тем, кто выходит на сцену. Выражаем соболезнование семье, близким и друзьям Аркадия Григорьевича. Светлая память!» - говорится в некрологе Рязанского драматического театра.ДОСЬЕ «КП»Трушников Аркадий Григорьевич родился 10 августа 1930 года в селе Усть-Зула Юрлинского района Коми-Пермяцкого национального округа.Трудиться начал в 1944 году в Лысьвенском городском театре Пермской области.После этого работал во многих городах бывшего Советского Союза, а с 1968 по 2013 годы был сначала художником-гримером, а потом и заведующим гримерным цехом Рязанского театра драмы.За многолетнюю плодотворную деятельность и творческие успехи Аркадию Трушникову присвоили почетное звание «Заслуженный работник культуры РФ», а также «Мастер – Золотые руки».К ЧИТАТЕЛЯМВы стали свидетелем интересного события?Сообщите об этом нашим журналистам:- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;- по телефону: (4912) 95-78-87;- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!