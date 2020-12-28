Появилось видео поджога медицинского центра «Клиника-Сити», расположенного на улице Крупской в Рязани. Как показано на кадрах с камер видеонаблюдения, один из молодчиков забежал в медцентр с емкостью в руках, в которой, предположительно, находилась горючая смесь. Сначала он поджег один кабинет, а потом забежал в помещение с табличкой на двери «МРТ».Судя по видео, поджигатель действовал не один, на улице его ждал сообщник, который, по всей видимости, следил за обстановкой вокруг.Напомним, медицинский центр сгорел в ночь на 28 декабря, уничтожено дорогостоящее оборудование (читать подробнее).Кстати, за последние два месяца, уже второй поджог сети медцентра «Клиника-Сити». Почему после первого происшествия руководство не обзавелось охраной, остается только гадать.К ЧИТАТЕЛЯМВы стали свидетелем интересного события?Сообщите об этом нашим журналистам:- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;- по телефону: (4912) 95-78-87;- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!