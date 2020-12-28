25,26 и 27 декабря в Рязани состоялись ярмарки выходного дня – последние в 2020 году. В самых масштабных, субботних, участвовали 200 товаропроизводителей. Торговля шла на четырех площадках – у центрального рынка, перед ЦНТИ, возле КДЦ «Октябрь» и ТЦ «КИТ».Как сообщает областной минсельхоз, за три дня рязанцы купили 23 тонны яблок и груш, 16 тонн мяса и мясной продукции, 14 тонн молочки, 10 тонн картофеля, 8 тонн овощей, 7 тонн хлеба и хлебобулочных изделий, 4 тонны живой рыбы, около 700 килограммов меда и продуктов пчеловодства.Возобновятся ярмарки выходного дня только через три недели – с 16 января.