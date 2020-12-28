Десятки тысяч активистов в разных регионах страны в оставшиеся до 31 декабря дни помогают создать новогоднее настроение там, где его не хватает. Волонтеры украшают ковид-госпитали, устанавливают елки во дворах больниц, передают в «красные зоны» праздничные продуктовые наборы.В Рязанской области волонтерский центр «Единой России» принимает активное участие в новогодних акциях. В каждом районе на территории медицинских учреждений, где развернуты отделения для пациентов с коронавирусной инфекцией, местные отделения партии украсили ель.В Рязани при поддержке и участии депутатов регионального законодательного собрания и городской Думы хвойные деревья были наряжены на территории девяти учреждений здравоохранения. Основным элементом новогоднего декора стала открытка-шар от партии «Единая Россия» с хештегом «Елка для врачей».Для украшения некоторых деревьев школьники и воспитанники детских садов изготовили игрушки.«Кроме того, администрация и преподаватели школы искусств № 7 подготовили красочный плакат с поздравлением с Новым годом и Рождеством медицинских работников, сотрудников и пациентов больницы № 11, – рассказала член местного политсовета «Единой России» города Рязани, директор учреждения дополнительного образования Лариса Зайцева. – Мы также сделали для них видеоролик, в котором солисты, коллективы школы, преподаватели и концертмейстеры в один из самых волшебных праздников создают новогоднее настроение».На некоторых елках в виде новогодних открыток со специальным креплением размещены тематические сочинения школьников.«Среди учащихся образовательных учреждений всех районов Рязанской области был проведен конкурс сочинений «Подвиг врача». Ребята написали эссе о подвигах врачей современности и в исторической ретроспективе, о достижениях и заслугах медиков в период распространения коронавирусной инфекции», – рассказал первый заместитель секретаря регионального отделения партии, первый заместитель председателя Рязанской областной Думы Дмитрий Хубезов.Рязанская область присоединилась к общероссийской акции «Новый год в каждый дом» – волонтеры в костюмах Деда Мороза и Снегурочки передали новогодние подарки детям медицинских работников, оказывающих помощь в диагностике и лечении коронавирусной инфекции.Дмитрий Хубезов напомнил, что активисты волонтерского центра «Единой России» запустили проект по оказанию помощи семьям врачей с малолетними детьми.«Очень часто график дежурств обоих родителей-медиков совпадает и им не с кем оставить детей. На помощь медицинским работникам пришли активисты партии. Няни-волонтеры играют с ребятами в развивающие игры, рисуют, читают им сказки», – рассказал Дмитрий Хубезов.Кроме того, соблюдая меры безопасности, волонтеры «Единой России» навещают ветеранов дома. К новогоднему столу им привезли праздничные продуктовые наборы.В новогодние каникулы волонтерские центры продолжат работать в обычном режиме – обеспечивать медиков горячими обедами, развозить их по вызовам к пациентам, помогать в приемных покоях больниц, доставлять продукты и лекарства больным на дому.Волонтерские центры «Единой России» развернуты во всех регионах страны. Они объединяют более 90 тысяч добровольцев.На правах рекламы.