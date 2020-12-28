Из-за коронавируса в 18 детских садах, 36 школах, четырех вузах и семи профессиональных учебных заведениях продолжаются карантинные мероприятия, сообщает оперативная группа правительства Рязанской области.«Мероприятия, необходимые для предотвращения дальнейшего распространения коронавируса, проходят в полном объеме», - уверяют чиновники.Напомним, 28 декабря в Рязани и области выявили еще 141 случай заболевания COVID-19. Всего с начала пандемии зарегистрировано 17735 случаев коронавирусной инфекции. Вместе с тем 118 человек за минувшие сутки выздоровели (читать подробнее).К ЧИТАТЕЛЯМВы стали свидетелем интересного события?Сообщите об этом нашим журналистам:- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;- по телефону: (4912) 95-78-87;- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!