В Рязани прошли рейды по кафе, чтобы проверить, насколько в заведениях общепита соблюдают санитарно-эпидемиологические нормы, сообщает опергруппа регионального правительства.Так, 25 декабря, полицейские вместе с Роспотребнадзором выявили три кафе на улице Почтовой, в которых после 23:00 находились 44, 50 и 55 посетителей соответственно.А в воскресенье, 27 декабря, нарушения нашли в кафе, расположенном в селе Салтыково Сасовского района и на улице Мостостроителей в Касимове - там тоже после 23 часов были клиенты.В отношении владельцев заведений возбудили дела об административных правонарушениях.К ЧИТАТЕЛЯМВы стали свидетелем интересного события?Сообщите об этом нашим журналистам:- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;- по телефону: (4912) 95-78-87;- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!