Роспотребнадзор помог рязанцу получить с юридической конторы ООО «Право» ранее уплаченные по договору 48 тысяч рублей, сообщает пресс-служба ведомства.Известно, что мужчина обратился в надзорный орган с жалобой на ООО, где ему незаконно отказали в возврате денег в связи с расторжением договора на оказание юридических услуг.Специалисты Роспотребнадзора сами обратились с иском в суд в интересах потребителя и выиграли дело – их требования удовлетворили в полном объеме, а мужчине присудили 48 000 рублей.Отметим, что на указанную выше контору в интернете большое количество жалоб на оказание услуг. Один из рязанцев, в частности, писал:«Взяли предоплату 20 тысяч рублей, через неделю понял, что попал. Сам ничего не смог сделать, обратился в Роспотребнадзор, который подал на них в суд. Правда, выплачивать не хотят, жалобу подали. То есть, мои деньги вернули, а вот штраф платить не хотят…»Ранее мы сообщали, как рязанка отсудила более 230 тысяч рублей за упавшую глыбу льда на ее автомобиль (читать подробнее).К ЧИТАТЕЛЯМВы стали свидетелем интересного события?Сообщите об этом нашим журналистам:- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;- по телефону: (4912) 95-78-87;- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!