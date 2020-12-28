Официально опубликованы поправки в закон «О статусе депутата Рязанской областной Думы» за подписью губернатора Николая Любимова. Один из пунктов документа – увеличение фонда оплаты труда помощников депутатов.Каждый парламентарий теперь сможет платить 60 тысяч рублей в месяц. Сумма не зависит от числа помощников и распределяется между ними. Из бюджета на это выделили 22 млн рублей на 2021 год.Отметим, что в прежде зарплатный фонд был привязан к должностному окладу депутата. Называлась сумма более 27 тысяч рублей.Проект поправок в закон облдума приняла на заседании 23 декабря.К ЧИТАТЕЛЯМВы стали свидетелем интересного события?Сообщите об этом нашим журналистам:- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;- по телефону: (4912) 95-78-87;- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!