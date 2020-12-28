Акция «С Новым годом, ветеран!» проводится в рамках проекта «Единой России» «Историческая память». В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой мероприятие прошло с соблюдением всех санитарных требований.«2020-й – год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Было проведено немало тематических акций, мероприятий, посвященных этой дате. Новый год – это отличный повод навестить фронтовиков, оказать им внимание и подарить подарки», – отметила член фракции «Единой России» в Рязанской городской Думе Светлана Ворнакова.Вместе с волонтерами «Единой России», «Молодой Гвардии» и активистами движения «Волонтеры Победы» она передала 27 декабря продуктовые наборы 7 ветеранам Великой Отечественной войны.«Вручая подарки, мы говорили слова благодарности ветеранам и желали долгих лет жизни, крепкого здоровья и счастья в наступающем году», – поделилась активистка регионального отделения «Молодой Гвардии» Елизавета Ефремова.Напомним, что в текущем году в рамках партийного проекта «Историческая память» проходила еще одна всероссийская акция. В Рязанской области ветеранам Великой Отечественной войны совместно с местными отделениями «Единой России» при поддержке минкомсвязи Российской Федерации активисты движения «Волонтеры Победы» передавали мобильные телефоны вместе с сертификатами на безлимитную связь.На правах рекламы.