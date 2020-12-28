Губернатор Рязанской области, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Николай Любимов принял участие во всероссийской акции «Елка желаний», которая проходит по инициативе президента РФ Владимира Путина, в рамках всероссийского благотворительного проекта «Мечтай со мной».Акция направлена на исполнение желаний тяжелобольных детей, сирот и ребят, оставшихся без попечения родителей, из малообеспеченных семей в возрасте от 3 до 17 лет, а также людей старше 60 лет с серьезными заболеваниями. В числе возможных подарков – цифровая техника, одежда, игрушки, спортивный инвентарь, музыкальные инструменты, товары для хобби, развивающие материалы, книги, поездки, встреча с известным человеком и другое. С каждым годом к проекту присоединяются все больше людей: политики, известные артисты, спортсмены, волонтеры, предприниматели, бизнесмены, неравнодушные граждане.Николай Любимов исполнил мечту десятилетней Вики Задоровой и семилетнего Ивана Солдатенко из Рязани.Вика увлекается творчеством. После окончания 4 класса девочка из-за болезни будет переведена на домашнее обучение, поэтому хотела получить ноутбук для занятий и рисования.«Вика, ты писала о своем желании президенту, и оно исполнилось. По его поручению дарю тебе ноутбук. Мне очень приятно сделать это и поздравить тебя, всю твою семью с наступающим Новым годом!», – сказал Николай Любимов.В связи с заболеванием в зимнее время года Иван Солдатенко редко гуляет на улице, а физическая активность ему необходима для поддержания здоровья. Поэтому мальчик мечтал о своем домашнем спорткомплексе, чтобы в любое время можно было заниматься физкультурой. В преддверии новогодних праздников губернатор Рязанской области, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» исполнил желание ребенка и привез ему долгожданный подарок.Николай Любимов поздравил Ивана и его родителей с наступающим Новым годом. «Пусть этот сказочный праздник принесет удачу, радость. Пусть желания всегда исполняются!», – сказал он.Всероссийская акция «Елка желаний» продлится до 28 февраля 2021 года. Принять в ней участие можно несколькими способами – в офлайн и онлайн-форматах. Последний вариант предполагает регистрацию на сайте елкажеланий.рф в качестве исполнителя желания, после чего будет необходимо снять открытку с интерактивной елки и следовать инструкции. Удобная система фильтрации позволит подобрать желание к исполнению по самостоятельно выстроенным параметрам.На правах рекламы.