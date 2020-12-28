В ночь на 28 декабря в селе Юшта Шиловского района произошло смертельное ДТП. По предварительным данным 18-летний рязанец за рулем автомобиля Mercedes-Benz ML на огромной скорости не справился с управлением, вылетел с трассы в кювет и перевернулся.В результате дорожного происшествия молодой человек погиб на месте аварии до приезда медиков.Как позже установили полицейские, в момент ДТП парень был пьян. В его организме обнаружили 0,832 миллиграмм алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. Это более чем в пять раз превышает допустимый уровень.В настоящее время полиция устанавливает все обстоятельства случившегося.К ЧИТАТЕЛЯМВы стали свидетелем интересного события?Сообщите об этом нашим журналистам:- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;- по телефону: (4912) 95-78-87;- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!