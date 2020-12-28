В ночь на 28 декабря в Рязани загорелся медицинский центр ООО «Магнитно-резонансная и компьютерная томография», расположенное на улице Крупской. По версии сотрудников медцентра, причина возгорания – поджог, сообщает «ВидСбоку».«Неизвестный проник в помещение, сработала сигнализация, но он успел поджечь оборудование – аппарат МРТ. В результате пожара оборудование уничтожено, а помещение серьезно пострадало», - говорится в сообщении.Напомним, в середине ноября злоумышленник поджег медицинский центр «Клиника-Сити», расположенный на улице Зубковой. Площадь пожара составила 17 кв. метров, никто из людей не пострадал, но сгорел аппарат МРТ (читать подробнее с видео).К ЧИТАТЕЛЯМВы стали свидетелем интересного события?Сообщите об этом нашим журналистам:- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;- по телефону: (4912) 95-78-87;- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!