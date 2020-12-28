Рязанский областной суд рассмотрел жалобу на решение районного суда по иску о взыскании материального ущерба.Установлено, что в феврале 2019 года истец припарковала свой автомобиль Land Rover возле одного из домов на Первомайском проспекте. Вернувшись через 30 минут, женщина увидела на машине повреждения: вмятину на капоте, трещину лобового стекла и вмятины на левом крыле. Причиной все этого стало падения наледи с крыши дома.Согласно заключению специалиста, расчетная стоимость восстановительного ремонта составила почти 220 тысяч рублей.Позже выяснилось, что у здания, с крыши которого упала наледь, оказалось несколько собственников. Значит, каждый из ответчиков должен был нести ответственность по возмещению ущерба соразмерно своей доле в праве.Когда сторона ответчика решила оспорить претензию, суд назначил экспертизу, которая подтвердила, что повреждения автомобиля могли образоваться в результате падения льда с крыши дома. Стоимость устранения повреждений автомобиля составляет 200 500 рублей.Советский районный суд удовлетворил иск и взыскал с ответчиков возмещение материального ущерба и судебные расходы на общую сумму более 230 тысяч рублей.Рязанский областной суд, рассмотрев дело, решение районного суда оставил без изменения, апелляционную жалобу – без удовлетворения.Решение суда вступило в законную силу.К ЧИТАТЕЛЯМВы стали свидетелем интересного события?Сообщите об этом нашим журналистам:- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;- по телефону: (4912) 95-78-87;- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!