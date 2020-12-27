28 декабря в Рязанской области ожидается резкое понижение температуры воздуха. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС, ссылаясь на синоптиков.Ночью столбик термометра опустится до -15…-10°С, днем температура будет колебаться в районе -10…-5ºС. Также прогнозируется переменная облачность, преимущественно без осадков. На дорогах возможна гололедица.Напомним, ранее ГУ МЧС по Рязанской области выпустило метеопредупреждение, связанное с резким похолоданием.К ЧИТАТЕЛЯМВы стали свидетелем интересного события?Сообщите об этом нашим журналистам:- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;- по телефону: (4912) 95-78-87;- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!