Вечером 25 декабря в отделение полиции города Сасова поступило сообщение о задержании подозреваемого в краже из сетевого супермаркета. Об этом сообщает издательство «Пресса».Любопытно, что остановил злоумышленника сотрудник правоохранительных органов, направлявшийся на службу. Проходя мимо магазина, полицейский услышал крики продавцов и увидел выбегающего мужчину. Он задержал беглеца и вызвал своих коллег.При проверке выяснилось, что 43-летний злоумышленник пытался незаметно похитить одну бутылку водки объемом 0.1 литра, две по 0.25 и две копченых курицы. Все это он хотел унести, спрятав в карманах и под одеждой, однако продавцы заметили его странное поведение. Мужчина выбежал на улицу, где и был задержан.К ЧИТАТЕЛЯМВы стали свидетелем интересного события?Сообщите об этом нашим журналистам:- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;- по телефону: (4912) 95-78-87;- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!