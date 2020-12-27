ГУ МЧС по Рязанской области выпустило метеопредупреждение на 28 декабря. По данным рязанского гидрометцентра, в регионе ожидается понижение среднесуточной температуры воздуха на 5°С и более. Местами столбик термометра опустится до значения 13°С ниже нуля.В связи с неблагоприятным прогнозом спасатели попросили рязанцев соблюдать противопожарные правила.«Крайне опасно использовать для обогрева неисправные приборы, камины, пользоваться открытыми источниками огня. Отопительные приборы должны находиться на расстоянии не менее одного метра от легковоспламеняющихся предметов, таких как постельное белье или мебель», - говорится в сообщении пресс-службы регионального ГУ МЧС.Также в ведомстве напомнили о соблюдении осторожности при использовании печного отопления, призвав своевременно проводить ремонт печей и следить за их исправностью.К ЧИТАТЕЛЯМВы стали свидетелем интересного события?Сообщите об этом нашим журналистам:- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;- по телефону: (4912) 95-78-87;- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!