В Рязани на Московском шоссе вандалы оторвали стенд с именами рязанцев, участников Великой Отечественной войны – Героев Советского Союза. Фотографии появились в паблике «Типичная Рязань».«Вот так валяются рязанские Герои в кустах в Московском районе. Помним, гордимся...» - говорится в сообщении рязанки Анюты Сироткиной.На стенде изображены Герои Советского Союза: Иван Андрианов, Сергей Бирюков, Александр Гусев, Иван Завражнов, Павел Зарецкий, Михаил Манакин, Георгий Назарьев, Леонид Новоспасский, Леонид Рытиков, Николай Сазонов и Сергей Хрюкин.Позже администрация Рязани прокомментировала инцидент:— Стенд оторвали неизвестные. Дирекция Благоустройства увезла его для восстановления. В дальнейшем его возвратят на место, — пообещали власти.Напомним, в середине декабря в городе Ейск Краснодарского края чествовали последнего из оставшихся живых рязанцев Героев Советского Союза Павла Галкина (читайте и смотрите видео, как это было).К ЧИТАТЕЛЯМВы стали свидетелем интересного события?Сообщите об этом нашим журналистам:- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;- по телефону: (4912) 95-78-87;- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!