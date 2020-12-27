25 декабря в группе «Городские проекты Рязани» был опубликован ответ на предложение депутата гордумы Дмитрия Панкина упразднить троллейбусные маршруты №8 и №9.По мнению урбанистов, такое предложение депутата только навредит городской транспортной инфраструктуре и является недальновидным. Локальные же изменения не приведут к масштабному положительному эффекту.«Транспортная система Рязани нуждается в серьезных преобразованиях, которые должны начаться с изменения отношения к общественному транспорту. Общественный транспорт не должен восприниматься как мера социальной поддержки для тех, кто не имеет автомобиля», - написано в ответе.Специалисты считают, что транспорт такая же система жизнеобеспечения города, как электрические сети или водопровод.Напомним, народный избранник выступил с предложениями по изменению маршрутов пассажирского транспорта на профильном заседании комитета Рязанской городской Думы. Панкин попросил коллег просчитать экономическую целесообразность этих маршрутов и предложил заменить их автобусами.К ЧИТАТЕЛЯМВы стали свидетелем интересного события?Сообщите об этом нашим журналистам:- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;- по телефону: (4912) 95-78-87;- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!