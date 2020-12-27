26 декабря губернатор Рязанской области Николай Любимов принял участие во всероссийской акции «Елка желаний», вручив десятилетней Вике Задоровой ноутбук. Об этом сообщает пресс-служба регионального кабмина.После окончания 4 класса девочку из-за болезни переведут на домашнее обучение, поэтому она хотела получить ноутбук для занятий и рисования.- Вика, ты писала о своем желании президенту Путину и оно исполнилось. По его поручению дарю тебе ноутбук. Мне очень приятно сделать это и поздравить тебя, всю твою семью с наступающим новым годом! - сказал Николай Любимов.Всероссийская акция «Елка желаний» продлится до 28 февраля 2021 года. Принять участие в ней может любой желающий.К ЧИТАТЕЛЯМВы стали свидетелем интересного события?Сообщите об этом нашим журналистам:- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;- по телефону: (4912) 95-78-87;- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!