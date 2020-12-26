26 декабря в Рязанской области появилась информация о еще 136 заболевших коронавирусной инфекцией. Данные за минувшие сутки опубликовал федеральный оперштаб. Всего с начала пандемии зарегистрировали 136 случаев COVID-19.139 человек выздоровели. Считая их, заболевание перенесли уже почти 16 тысяч человек.К сожалению, официальное число жертв пандемии увеличилось до 145. Сообщается о четырех новых летальных исходах, которые спровоцировал коронавирус (читать подробнее).К ЧИТАТЕЛЯМВы стали свидетелем интересного события?Сообщите об этом нашим журналистам:- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;- по телефону: (4912) 95-78-87;- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!