В субботу, 26 декабря, в статистику летальных случаев от COVID-19 в Рязанской области включили еще четырех человек. Это двое мужчин: 54-х и 73-х лет (скончались в ноябре). И две женщины: 52-х и 86-ти лет. Первая скончалась в декабре, вторая еще в октябре.Проведенные судебно-медицинские экспертизы позволили установить, что причиной смерти людей стал именно коронавирус.Всего по состоянию на 26 декабря в Рязанской области COVID-19 унес жизни 145 человек.ЧИТАТЬ ТАКЖЕВ рязанских больницах 614 пациентов с COVID-19, более 70 человек в тяжелом состоянииОперативная группа обновила данные о состоянии заболевших в регионе (подробности).