Администрация Рязани отчиталась об уборке снега 25 декабря и в ночь на 26-е число. В пятницу после снегопада у многих возникли вопросы к городским службам из-за неспешной ликвидации его последствий.«В 20.10 на подметание с подсыпкой выехала первая колонна, в 20.30 две последующие колонны. В 22.00 выехала техника для подметания тротуаров, парков, скверов и площадей», - доложили чиновники.На час раньше, по данным властей, начали работать 27 пескоразбрасывателей, бульдозеры, погрузчики. Ночные экипажи для уборки прилотковой части дороги вышли на улицы в 22.00.С утра субботы, по заверению властей, коммунальщики работают в круглосуточном режиме.