Оперативная группа Правительства Рязанской области сообщает, что рязанским докторам удалось стабилизировать состояние 10-летнего мальчика, получившегося тяжелейшие травмы в ДТП с рейсовым автобусом. У него сочетанная травма скелета, а также ампутация двух ног и руки на разных уровнях.Для консультации по этому случаю были приглашены специалисты из столичного НИИ неотложной детской хирургии и травматологии. Они высоко оценили работу рязанских медиков. После консилиума решено перевести мальчика для дальнейшего лечения в Москву.Также в больницах Рязани находятся еще 10 пострадавших в автоаварии: шестеро взрослых в ОКБ и четверо детей в детской областной клинической больнице. Жизни взрослых ничего не угрожает. Один ребенок находится в тяжелом состоянии, двое – в состоянии средней степени тяжести, еще у одного легкие травмы.Напомним, что около трех часов ночи рейсовый автобус Москва – Волгоград потерпел крушение на трассе в Рязанской области. Погибли четыре человека, одиннадцать получили различные травмы.ЧИТАТЬ ТАКЖЕВидео ДТП с автобусом под Рязанью 25 декабря 2020 появилось в сетиСкорее всего, водитель уснул за рулем (подробности).