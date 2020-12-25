По состоянию на вечер 25 декабря в рязанских больницах находятся 614 пациентов с COVID-19, в том числе пятеро детей. Сутками ранее в медучреждениях находились 608 человек.Из 614 пациентов состояние 85 врачи оценивают как удовлетворительное. 456 пациентов пребывают в состоянии средней степени тяжести. Тяжелых больных 73 человека, из них 37 подключены к аппаратам ИВЛ.Остальные больные находятся на излечении дома.ЧИТАТЬ ТАКЖЕ25 декабря в Рязанской области выявлено рекордное количество новых случаев COVID-19Оперативная группа опубликовала свежие данные по динамике распространения заболевания (подробности).