25 декабря из-за большого снегопада и метели на дорогах Рязани образовались 10-балльная пробка, сообщает веб-сервис компании «Яндекс». В режиме онлайн, по состоянию на 16:50, в черте города произошли шесть ДТП – на Южной окружной дороге, два – на путепроводе в Приокский, на улице Татарской, улица Спортивная, улица Новая.Напомним, ранее региональное управление МЧС распространило метеорологическое предупреждение о том, что в ночь на 26 декабря ожидается снегопад, местами сильный. В некоторых районах - метель, из-за этого на дорогах местами образуются снежные заносы.К ЧИТАТЕЛЯМВы стали свидетелем интересного события?Сообщите об этом нашим журналистам:- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;- по телефону: (4912) 95-78-87;- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!