25 декабря по части ДТП стал для рязанцев роковым. Сначала ночная трагедия с пассажирским автобусом на трассе «Каспий». А на рассвете – очередное ДТП, уже рядом с областным центром.В 9 утра на 204-м километре трассы М5 «Урал» внедорожник «Шевроле Тахо» под управлением молодого саратовца сбил 59-летнего мужчину, переходившего дорогу предположительно в неустановленном месте. Удар был такой силы, что мужчину отбросило на 7-8 метров, а у внедорожника – сильно повреждены решетка радиатора и капот. От полученных травм пешеход скончался на месте.Заметим, что столкновение произошло в черте населенного пункта, а значит действует по умолчанию ограничение скорости до 60 км/час.Обстоятельства происшествия уточняются.К ЧИТАТЕЛЯМВы стали свидетелем интересного события?Сообщите об этом нашим журналистам:- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;- по телефону: (4912) 95-78-87;- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!